Sophie Ellis Bextor progovorila o svom posjetu Hrvatskoj

Na trećem po redu Rovinj Beach Polo Cupu koji se održao protekli vikend posjetitelji su imali prilike slušati popularnu britansku glazbenicu Sophie Elliss- Bextor koja je dodatno ugrijala atmosferu. Svoj posjet Hrvatskoj Sophie će pamtiti još dugo, a obećala je vratiti se uskoro

Organizacija je tako u ovaj istarski gradić na nekoliko dana donijela dašak elegancije, kraljevskog sporta i luksuza koji se ne viđa baš često na našim prostorima. Dio svega bila je i Sophie koja je svojim hitovima poput 'Murder on the Dancefloor', 'If This Ain't Love', 'Take Me Home', 'Get Over You' oduševila publiku i rasplesala ih do ranih jutarnjih sati.