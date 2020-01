Šokantna ispovijest Selene Gomez o vezi s Justinom Bieberom: 'Bila sam žrtva emocionalnog nasilja'

Pjevačica i glumica Selena Gomez zadnji je ljubavni kontakt sa svojim bivšim dečkom Justinom Bieberom imala prije dvije godine. Bili su u toksičnoj i turbulentnoj vezi kroz sedam godina s mnogim prekidima, a sada na površinu izlaze ružni detalji njihova odnosa

Potrebu da jednom za svagda zatvori to traumatično ljubavno iskustvo Selena je dobila i tijekom intervjuu te kazala: 'Naravno da ne želim do kraja života govoriti o ovome, ali istovremeno sam jako ponosna na sebe kako se razvijam i idem kroz sve to. Dugo sam šutjela i sada sam našla način kako o tome razgovarati i kako ispričati ono što nisam imala priliku pa makar to bilo kroz pjesmu'.

Potom je objasnila da je u toj vezi dugo osjećala emocionalno nasilje.

'Da, gledajući danas na sve to, mogu reći da sam bila žrtva emocionalnog nasilja. To sam razumjela tek kada sam malo odrasla', naglasila je. Pojasnila je da je izuzetno ponosna na sebe i svoju pjesmu 'Lose you to love me' za koju je potvrdila da je pjeva Justinu, i da kroz nju govori ono što nikada nije imala priliku reći u prošlosti.

'To nije pjesma puna mržnje već nešto što govori- bio je to lijep period i nikada to neću zanijekati. No bilo je jako teško i drago mi je da je završilo', zaključila je 27-godišnjakinja.