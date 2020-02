Slavna pjevačica albanskih korijena progovorila o zdravstvenim problemima i svemu što joj je bipolarni poremećaj donio

Prije gotovo godinu dana, Bebe Rexha otkrila je svojim obožavateljima putem svog Twitter profila kako boluje od bipolarnog poremećaj. Iako to nije bio prvi put da javnog progovara o svojim zdravstvenim problemima, njezin istup mnoge je iznenadio, a sada je, u sasvim iskrenom intervjuu, otkrila i svim problemima koje ta bolest donosi

Njezini problemi krenuli su od najranijeg djetinjstva, ponajviše zbog kulture u kojoj je odrastala. Iako je rođena u New Yorku, njezini roditelji bili su Albanci, i tako su svoju djecu i odgajali. Kako je rekla, od nje se očekivalo da se uda za nekog tko je albanskog porijekla i rađa djecu, no ona tim putem nije krenula i ostala je do kraja vjerna sebi i svojim odlukama, a jedna od njih bila je da se bavi glazbom.

'To je bio najgori strah u životu - da ću poluditi. Smatrala sam da će moje otkrivenje obožavateljima i samoj meni biti jasan znak da nemam namjeru da živim u zatvoru vlastite bolesti. Odlučila sam progovoriti i osloboditi se svega toga', otkrila je u iskrenom intervjuu za magazin Self.

Ipak, kroz godine imala je psihičkih problema, što se kasnije pokazalo da je bipolarni poremećaj, a koji karakteriziraju 'manične epizode' - od toga da raspoloženje i energija osobe s poremećajem bude iznimno visoko pa sve do 'pada' i depresivnih faza. Kao najbolji način da 'izbaci' sve to iz sebe odlučila je o tome progovoriti kroz svoje pjesme.

'Sjedila bi na suvozačevom mjestu i poželjela u vožnji otvoriti vrata i iskočiti', rekla je Bebe Rexha koja je nakon godina osobne borbe odlučila da je vrijeme da potraži pomoć, iako je itekako bila prestrašena od stigme koju donosi psihička bolest.

'U glavi mi se odvijao pravi rat - hoće li to utjecati na moju karijeru, hoće li me ljudi osuđivati, hoće li itko htjeti raditi sa mnom...Moje odrastanje je bilo teško, osobito jer su moji roditelji emigrirali iz Europe. Odrastati s anksioznošću i depresijom u takvoj okolini bilo je teško, oni bi mi jednostavno rekli da se saberem, da je sve u mojoj glavi. Da prošećem i razbistrim glavu... Za njih je sve to bilo teško jer su oni imali osjećaj da su pogriješili negdje u mom odgoju. No, nije to bila njihova pogreška, to je jednostavno bolest.'