Slavna Hurem sve je oduševila simpatičnom blagdanskom čestitkom

Meryem Uzerli, lijepa glumica njemačko-turskih korijena, našim TV gledateljima najpoznatija kao temperamentna sultanija Hurem, ne krije koliko je majčinstvo ispunjava pa svaki slobodan trenutak koristi za druženje sa svojom kćerkicom Larom

Meryem Laru odgaja kao samohrana majka nakon što ju je 17 godina stariji biznismen Can Ates s kojim je zatrudnila ostavio. On se protivio rođenju Lare jer iz prijašnjih veza već ima dvoje djece, no Meryem je prekinula s njim i odlučila se sama odgajati svoju djevojčicu.