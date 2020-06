Slavko, jesi li to ti? Naš poznati glumac ima novi 'look'

Premda je treća sezona jedne od najpopularnijih domaćih serija u kojoj se evocira život ‘80-ih godina u tadašnjoj Jugoslaviji, trebala biti i posljednja, dočekala je zeleno svjetlo za nastavak svog snimanja. U novoj sezoni 'Crno-bijelog svijeta' scenariste i redatelja Gorana Kulenovića pratit ćemo istu glumačku ekipu. Među njima je i jedan od glavnih, Slavko Sobin pa se pretpostavlja da je nova frizura pala zbog uloge Žungula

Objava na društvenoj mreži Slavka Sobina na kraju snimanja popularne serije izazvala je brojne reakcije razočaranih fanova, no na njihovu sreću, snimanje se nastavlja. S ulogom Žungula je, izjavio je ranije, ostvario svoje dječačke snove.

'Prije same audicije čitao sam scene Žungula, a kako sam često nesiguran pred castinge, izgubim i ono malo samopouzdanja što imam, pa počnem misliti da su svi bolji od mene. No kad sam se upoznao sa Žungulom, doslovno sam rekao: To je to, ovo mora biti moje! Otišao sam na audiciju i prije nego što je došao moj red, rekao sam scenaristu i redatelju Goranu Kulenoviću: 'Ej bok, ja sam Slavko Sobin, ja ti igram Žungula i nadam se da to znaš!' Nije to bila taština, nego sam jednostavno znao da je to to. I nisam pogriješio, poslije su me ljudi znali potapšati po leđima jer su zavoljeli Žungula, što mi je dalo vjetar u leđa', ispriča je za Jutarnji list.