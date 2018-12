Sjajna llma Karahmet pobjednica je showa 'Zvijezde'

llma Karahmet pobjednica je showa Zvijezde! U finalnoj večeri glazbenog showa 'Zvijezde' žiri je 18-godišnju Ilmu proglasio novom pjevačkom zvijezdom

Natjecateljski dio posljednje emisije showa započeo je nastupom Noe Rupčića koji je otpjevao pjesmu grupe AC/DC, 'Highway To Hell', a njegov mentor Grašo pohvalio ga je i rekao mu da je otpjevao pjesmu baš poput pravog rokera. 'Tvoj nastup je bio standardno odličan kao i dosad, ali mi se nalazimo u finalu i moramo zabiti nož u srce. Ništa se novo nije dogodilo, ali odlično je i sutra možeš ići pjevati u Parni Valjak, ali nisi učinio ništa drugačije večeras i to je jedini razlog zašto sam ti dao četiri', objasnio je svoj razlog Tonči, a Jacques je rekao da se po prvi put u potpunosti slaže s Tončijem, i to od riječi do riječi.

Najmlađa kandidatkinja showa, 16-godišnja Lorena Bućan , otpjevala je pjesmu Barbre Streisand, 'Woman In Love'. 'Mislim da je ogromna želja napravila to da nisi otpjevala sto posto, već za par postotaka niže, ali od mene imaš pet', rekao joj je mentor Grašo. Lorena je dobila 23 boda. 'Dala sam ti peticu, ali je nisi zaslužila, poklonila sam ti je zbog tvog enormnog talenta, ali ovo je za tebe bila večeras najgora izvedba', rekla joj je Nina. 'Desilo ti se neiskustvo i godine i osjetilo se da je nedostajalo emocije', objasnio joj je Tonči svoju četvorku.

Roko Blažević otpjevao je pjesmu Conchite Wurst, 'Rise Like a Pohoenix'. 'Reći ću ti isto što i Ilmi, da te volim iskreno i da sam tvoj najveći fan!', rekao mu je na kraju nastupa njegov mentor Jacques. Roko je dobio maksimalnih 25 bodova. 'Ti si podignuo najveće standarde i od prve do zadnje emisije slijediš isti nivo. Ne vidim napredak, ali ne znam ni treba li tebi napredak uopće. Ti si fenomenalan i u grupnom nastupu s Ninom bio si najbolji', rekao mu je Tonči.

Kada su na pozornicu stali Renato i Nina i krenuli pjevati njezinu pjesmu 'Takvi kao ti', Tonči nije mogao suspregnuti smijeh koji ga je nenadano uhvatio pa je njime zarazio i Ninu te su morali pjevati ispočetka. 'Zahvalila bi se Tončiju što se toliko smijao za vrijeme naše izvedbe da me zanima što je to bilo toliko duhovito? Eto, mi smo se opustili i mi smo i duhoviti', smijala se Nina. 'Svaka čast na tonalitetu iz kojeg si pjevao i sve je bilo sjajno!', pokušao se izvući Tonči. 'Bili ste genijalni i, Renato, volim kad plešeš', rekla mu je Andrea, dok je Jacques komentirao da Renato ovaj put nije bio u 'najudobnijim cipelama'. Renato je na kraju dobio 18 bodova.

Jacques i Roko bili su zadnji koji su nastupili u drugom krugu natjecanja, a otpjevali su kultni hit Nine Simone u verziji Michaela Bublea, 'Feeling Good', te zaradili ovacije publike. 'Nevjerojatno je kako se Roko nije dao smesti pred najboljim vokalom s ovih područja', komentirala je Nina Rokov nastup.

S maksimalnim brojem bodova u top 3 ušli su Ilma i Renato, a pridružila im se i Lorena. Ilma je prva hrabro stala na pozornicu i ponovno otpjevala pjesmu Celin Dion, 'Power Of Love' te ostavila bez teksta žiri svojom izvedbom. Sljedeća je zapjevala Lorena, a odlučila je ponovno otpjevati Sadeinu pjesmu 'Pearls', dok je Roko otpjevao Abbinu pjesmu, 'The Winner Takes It All' te izazvao ovacije publike. No, pobjedu je na kaju odnijela fenomenalna Ilma.