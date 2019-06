Sinčić Domagoja Vide uz tatu na terenu nije krio sreću i uzbuđenje

View this post on Instagram

Radili smo jako dobro ovih tjedan dana i jedva čekamo utakmicu! Radujem se dolasku kući, znam kako će nas nositi cijela Slavonija i ostavit ćemo srce na terenu za važnu pobjedu. Ajmooooo!🇭🇷💪🏼 #obitelj #budiponosan #Hrvatska 📸 by @dragosopta