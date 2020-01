Šibenčani Novu pozdravili plešući ispred tri bine!

Da u Šibeniku ove godine nema zime još jednom se pokazalo u novogodišnjoj noći. Unatoč niskoj temperaturi tisuće Šibenčana 2020. godinu dočekalo je na otvorenom, ispred jedne od triju pozornica, gdje su novo ljeto započeli plešući uz Stereo MC's, Sassju, Cubismo, Nenu Belana & Fiumens te Kristijana Molnara

Raznolik glazbeni program u festivalskom konceptu izmamio je Šibenčane i njihove goste na ulice, u park i na trgove u gradskoj jezgri. Upravo je na jednom od njih, Maloj loži, otpočelo veliko večernje silvestarsko slavlje. Od 22 sata Malu su ložu pohodili ljubitelji elektroničke glazbe spremni na set jednog od ponajboljih DJ – eva u regiji, Kristijana Molnara koji je okupljene držao u plesnom ritmu svojim višesatnim setom.

Do ponoćnog vatrometa miljenici domaće publike, Neno Belan & Fiumensi, grijali su atmosferu u prepunom Parkiću (Privoj Roberta Visianija) svojim dobro poznatim hitovima, a ispred katedrale sv. Jakova britkim tekstovima i prepoznatljivim izričajem teren za zvijezde večeri pripremala je Sassja.

Prelazak u novo desetljeće obilježen je tradicionalnim vatrometom iznad starih šibenskih krovova. Puštan sa dvije lokacije, vatromet je obasjao nebo od Katedrale do Parkića, označivši početak godine i nastavak zabave koja je trajala do dugo u noć. Netom nakon ponoći okupljenima u šibenskom đardinu novogodišnje čestitke uputili su gradonačelnik grada Šibenika dr. Željko Burić te šibenski župan Goran Pauk.

U prvim satima nove godine plesnim podijem u Parkiću zavladali su vrući kubanski ritmovi Cubisma. Pozitivni i emotivno nabijen latino jazz bio je savršen podizanje niske noćne temperature plesnim pokretima duž šibenskog đardina. 'Nas je devetero na pozornici, no Cubismo večeras ima deset članova – taj deseti ste upravo vi, hvala Šibenik!', poručili su s pozornice momci iz Cubisma.

Ispred katedrale u prvom satu Nove pozornicu su preuzele legende britanske dance scene Stereo MC's. Pred nekoliko tisuća Šibenčana britanski je dvojac izveo svoje manje poznate hitove te nezaobilazne plesne himne Connected i Step it up. Rob, Nick i vrhunski prateći ženski vokali držali su publiku na nogama do ranih novogodišnjih sati, a na trgu pred UNESCO – ovom ljepoticom tražilo se mjesto više.

Ipak, posljednji ples Šibenčani su otplesali s Kraljevom stražom koja je u Parkiću zaključila ovogodišnji program Dočeka Nove godine u Šibeniku novovalnim hitovima Azre, Filma i Haustora.

Pod geslom 'Jedan grad, tri bine' Šibenik je istovremenim dočekom nove na više lokacija potvrdio status nezaobilazne destinacije kada je u pitanju proslava Nove godine.

Valja spomenuti da je doček samo šlag na torti adventskih događanja u gradu, poznatih pod imenom Adventura. Ove je godine u dvadesetak prosinačkih dana stalo više od pedeset različitih programa, koji završavaju večeras nastupom ABBA Real Tribute banda.