Shailene Woodley je zbog novog filma bila na dijeti od samo 350 kalorija po danu

Shailene Woodley i Sam Claflin zajedno u novom filmu Podivljalo more, nadahnutom istinitom priče o dvoje pomoraca koji su se uputili jedriti od Tahitija do San Diega

Tami Oldham (Woodley) i Richard Sharp (Claflin) nisu mogli znati da će uploviti izravno u jedan od najrazornijih uragana u zapisanoj povijesti. Kad Tami dođe svijesti nakon oluje, pronađe Richarda teško ozlijeđenog, a njihov brod je gotovo uništen. Svjesna da nema nade da ih netko pronađe, Tami mora pronaći snagu i odlučnost da spasi sebe i jedinog muškarca kojeg je ikad voljela. Ovaj film je nezaboravna priča o otpornosti ljudskog duha i transcendentnoj moći ljubavi.

Podivljalo more počinje s nevjerojatnom istinitom pričom Tami Oldham Ashcraft o ustrajnosti, hrabrosti, tragediji te, naposljetku, iscjeljujućoj moći ljubavi. Opisala je potresne i teške događaje koji su se odvili tijekom njezinog 41-dnevnog putovanja od brodoloma do sigurnosti u svojoj knjizi 'Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss and Survival at Sea' (hrv., Crveno nebo u žalosti: istinita priča o ljubavi, gubitku i preživljavanju na otvorenom moru). Naziv knjige aludira na englesku poslovicu pomoraca: 'Crveno nebo navečer, sreća mornarima. Crveno nebo ujutro, upozorenje mornarima.' Ali sveukupno pomorsko znanje nije moglo pripremiti Tami i njezinog zaručnika Richarda za uragan koji je 1983. skrenuo s predviđenog puta i srušio svu svoju moć na njihovu jedrilicu. Ashcraft je počela pisati svoju knjigu deset godina nakon nesreće, zajedno sa Suseaom McGearhart, i bilo joj je potrebno četiri godine da ju završi. Veliki ljubitelji njezine knjige postali su blizanci scenaristi Aaron i Jordan Kandell. Otkrili su je dok su se pripremali za jedan drugi projekt, također povezan s morem, njihovom velikom ljubavlju.

PODIVLJALO MORE, u distribuciji Blitz filma, pogledajte u CineStaru i ostalim kinima.