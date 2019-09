Severina progovorila o razlazu s Tomicom Petrovićem: 'Uvijek nekako čovjek bira svoj put'

Povodom svoje nove regionalne karijere, pod nazivom ‘Magic Tour’, u večerašnjem RTL Direktu, kod voditelja Zorana Šprajca, gostovala je splitska pjevačica Severina Vučković, koja je u kratkom intervjuu odgovorila i na mnoga vruća pitanja

Pred sam kraj razgovora, Šprajc se dotaknuo još jedne ‘bolne točke’, njezinog razlaza s dugogodišnjim menadžerom Tomicom Petrovićem te ju je upitao je li ona teška osoba za suradnju.

Severini je trebalo svega nekoliko sekundi da ‘prebaci lopticu’ i odgovori mu: ‘A ti si prije RTL-a bio na Novoj TV, pa si bio na HTV-u…’ Šprajc je na to govorio kako on je teška osoba jer ima 120 kila, na što je Severina uzvratila kako je ona sa svojih 55 kilograma onda laka. ‘Nekako mi se čini da je to normalan put. Uvijek nekako čovjek bira svoj put. Sad imam također super ekipu i nekako sve to ima normalan tijek.’