Severina pozvala na prosvjed i poslala snažnu poruku: 'Vili, žena nije junica ni inkubator'

Splitska pjevačica na društvenim mrežama sve je pozvala na prosvjed koji će se 12. svibnja održati na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, a u svojoj objavi oštro je prozvala ministra Vilija Beroša te ostale uključene u slučaj Mirele Čavajde

Ovaj prvi, ministar, lagao je o njezinim nalazima koje, očito je, nije ni vidio. Lagao je o tome da je Mirela primila psihološku pomoć, koja Mireli nije ni ponuđena, a kamoli da ju je dobila. Bahatio se da bi on, ministar kao takav, riješio problem da mu se izravno obratila. Ona, eto jadna, pogrešno išla redovnim putem kroz zdravstveni sustav jer mislila da je hitna. Hitno za nju traje već tjednima', napisala je u svojoj objavi na društvenim mrežama.

'Drage moje žene, e j… zemlju u kojoj sustav funkcionira samo ako ‘imaš nekoga’. Znam i sama iz svog slučaja kako je to kad nemaš nikoga, dok druga strana ‘ima nekoga’. Doživjela sam tako da je jedan liječnik tjerao drugoga da piše nalaz koji on zatraži od njega. Zato mu se sada sudi. Mirela za to nema vremena.

Samo 30 km zapadnije, odmah je dobila strašnu prognozu bez nade i podršku u tom groznom trenutku. I dogovor oko termina za prekid trudnoće.

Ne može se biti ministar, a ne priznavati prava više od polovice stanovnika ove zemlje! Žena nije junica, Vili. Da u ministru ili bilo kojem drugom mlatimudanu raste tumor, odavno bi već bio operiran. Samo da vidiš…

Zato... Žene, majke, kćeri, dečki, muževi, sinovi, hej… Sad je stvarno DOSTA. Dođite u četvrtak, 12.05., u 18 sati na Trg bana Jelačića (Zagreb). Pomozite svojim majkama, sestrama i kćerima da žive mirno u zemlji gdje se poštuju zakoni. Nećemo dopustiti da Hrvatska postane Republika Gilead! Neće nam 'tete Lidije' krojiti živote, zavirivati pod suknju, u utrobu', zaključila je.