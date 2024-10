Serije se otkazuju jedna za drugom, a evo koje su sve 'poginule' ove godine

U posljednje vrijeme dosta serija je otkazano, a razlozi za to su razni - neke nisu stekle velik broj poklonika, neke su zahtijevale povećano financiranje, a u nekim slučajevima njihovim fanovima nije jasno zašto su streaming platforme donijele takvu odluku.

Unstable (Netflix)

Serija u kojoj glume Rob Lowe i njegov sin John Owen Lowe imala je dvije sezone, no čini se da treću sezonu otac i sin neće doživjeti.

Kaos (Netflix)

Iako je ova serija tjednima bila među najgledanijima na Netflixu, ideja o životu Zeusa i grčkih bogova neće dobiti drugu sezonu. Gledatelji, međutim, ovu odluku nisu dočekali s odobravanjem te su na društvenim mrežama pisali: 'Ovo je bila jedna od najboljih serija koje je Netflix imao u dugo vremena. Svaki je element bio dobro promišljen, a serija je bila vrlo kreativna.'

U 'Kaosu', u ulozi samog Zeusa, glumio je Jeff Goldblum, a potpisuje ga Charlie Covell, zaslužna i za hit 'The End of The F***ing World', koja je osvojila dvije nagrade BAFTA.

Lude devedesete (Netflix)

Iako je i ova serija bila dobro gledana, nakon samo dvije sezone spinoff 'Ludih sedamdesetih', pod nazivom 'Lude devedesete', također je otkazan.

Villains of Valley View (Disney)

'The Villains of Valley View' američka je humoristička televizijska serija, a emitirala se na Disney Channelu od svibnja 2022. do početka prosinca 2023.

Black Cake (Hulu)

'Black Cake' serija je od jedne sezone prema istoimenoj knjizi Charmaine Wilkerson, a Oprah Winfrey bila joj je izvršna producentica. Međutim ukinuta je.

Dead Boy Detectives (Netflix)

Temeljena na stripovima Neila Gaimana, serija je pratila par tinejdžerskih najboljih prijatelja (George Rexstrew i Jayden Revri) koji rješavaju paranormalne misterije.

The Acolyte (Disney+)

Ovo je bila jedna od serija inspiriranih 'Ratovima zvijezda', no održala se tek sezonu.

Buying Beverly Hills (Netflix)

Ovaj reality show o nekretninama pratio je vrhunske agente iz obiteljske tvrtke The Agency Mauricija Umanskyja dok se kreću svijetom luksuznih nekretnina, veza i prijateljstava s visokim ulozima.

My Lady Jane (Prime Video)

Ova povijesna fantastična romansa temeljena na istoimenoj knjizi bila je epska priča o pravoj ljubavi, no nije uspjela privući široku publiku.

Life & Beth (Hulu)

Amy Schumer glumila je Beth, prodavačicu vina koja počinje preispitivati ​​svoj život nakon što se vrati u dom iz djetinjstva. Glumačku postavu također su činili Michael Cera, Susannah Flood, Violet Young, Yamaneika Saunders i Kevin Kane.

Clone High (Max)

Oživljavanje izvorne animirane serije usredotočeno je na srednju školu punu klonova povijesnih ličnosti, a veći dio izvorne glumačke postave iz 2002. vratio se u novu verziju.

Halo (Paramount+)

Ova igrana adaptacija istoimene videoigre imala je dvije sezone, no otkazana je zbog nevjerojatnih troškova.

Outer Range (Prime Video)

Iako nije službeno potvrđeno, čini se da je Outer Range otkazan nakon druge sezone jer je proračun serije premašio financijski plan.

The D’Amelio Show (Hulu)

Zvijezde TikToka Dixie i Charli D'Amelio pokušale su proširiti svoj brend u stilu obitelji Kardashian, a pridružili su im se i roditelji Heidi i Marc. Ipak, serija nije privukla toliki interes.

Tokyo Vice (Max)

Tokyo Vice je američka kriminalistička dramska televizijska serija koju je kreirao J. T. Rogers i temelji se na memoarima Jakea Adelsteina iz 2009. godine.

The Girls on the Bus (Max)

Inspirirana poglavljem knjige Amy Chozick, ova serija je prikazivala četiri novinarke koje prate svaki korak parade manjkavih predsjedničkih kandidata, a usput pronalaze prijateljstva, ljubav i skandale. Odluka o ukidanju došla je tek dva tjedna nakon što je objavljeno finale prve sezone.

Death and Other Details (Hulu)

Serija nije uspjela steći brojnu publiku. Isto tako, nije naišla na velike simpatije kritičara. Prva sezona imala je tek 55 posto pozitivnih reakcija na popularnoj stranici Rotten Tomatoes.

Uncoupled (Netflix/Showtime)

Seriju je kreirao Darren Star, a zvijezda Neil Patrick Harris glumio je novo oženjenog homoseksualca po imenu Michael. Međutim serija je otkazana nakon tek jedne sezone.

The Brothers Sun (Netflix)

Iako su je kreirali Brad Falchuk (kreator koji je snimio 'Glee' i 'American Horror Story') i Byron Wu, ova akcijska komedija - drama otkazana je nakon jedne sezone.

This Fool (Hulu)

Chris Estrada (koji je kreirao seriju) i Frankie Quiñones glumili su rođake, ali je serija otkazana nakon dvije sezone jer nije uspjela pronaći dovoljno veliku publiku da opravda daljnje emitiranje.

Ratched (Netflix)

Glavna glumica Sarah Paulson potvrdila je otkazivanje serije zbog loše gledanosti prve sezone i jednako loših kritika.

Obliterated (Netflix)

Iako je serija nakon objavljivanja privukla velik broj gledatelja, Netflix ju je odlučio otkazati jer je, kako tvrde, broj gledatelja s vremenom padao.

Wolf Pack (Paramount+)

Iako ju je stvorio autor 'Teen Wolfa' Jeff Davis i temelji se na knjigama Eda van Belkoma, serija 'Wolf Pack' nije uspjela privući velik broj zainteresiranih.

The Flight Attendant (Max)

'Stjuardesa' se neće vratiti u trećoj sezoni. Bila je planirana kao limitirana serija, no emitirala se dvije sezone na Maxu, a druga sezona završila je u svibnju 2022.

Rap Sh!t (Max)

Rap Sh!t je američka humoristična televizijska serija koju je kreirao Issa Rae za HBO Max, a ukinuta je nakon dvije sezone.

Julia (Max)

Serija je u dvije sezone upoznala gledatelje sa životom Julije Child, francuske kuharice i jedne od začetnica televizijskih kulinarskih emisija.

Our Flag Means Death (Max)

Premijerno je prikazana 3. ožujka 2022. na HBO Maxu, a nakon dvije sezone serija je ugašena.

American Born Chinese (Disney+)

Serija se temelji na revolucionarnom grafičkom romanu Genea Luena Yanga te bilježi iskušenja i nevolje običnog američkog tinejdžera čiji se život zauvijek promijeni kada se sprijatelji sa sinom mitološkog boga. No adaptacija knjige nije uspjela steći gledanost potrebnu da opravda drugu sezonu.