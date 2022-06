Serija o najvećoj prevarantici Silicijske doline bacila je novu sjenu na cijelu priču: Kako je Elizabeth Holmes uspjela od najvećih svjetskih faca izvući novac za nešto što zapravo - ne postoji

Te 2014. godine naslovnice najprestižnijih časopisa krasila je osnivačica i direktorica Theranosa Elizabeth Holmes, koja je javnosti predstavljena kao najmlađa milijarderka na svijetu, koja je svoj novac sama zaradila. U međuvremenu je naslovnice punila zbog otkrivene prevare, a sada je ponovno u centru pažnje i to zbog nove Hulu serije, koju kod nas možete gledati zahvaljujući Disney+ streaming servisu

Pred sam kraj suđenja, njezini su odvjetnici sudu predali nove dokaze koji su trebali prikazati njezin kažnjavajući plan samousavršavanja. Što to znači najbolje je pokazao rukom pisani dopis otkrivši kako je njezin dan počinjao ustajanjem u 4 sata ujutro zahvaljivanjem Bogu. Slijedila je tjelovježba, meditacija, molitva i doručak. Do 6:45, kada je većina ljudi još bila u krevetu, ona je već sjedila u uredu Theranosa, tvrtke za testiranje krvi koju je osnovala 2003. godine.

Takav stav, kao i modni stil koji je, poput Stevea Jobsa , uključivao crnu dolčevitu, bio je dobitan da osvoji Silicijsku dolinu i postigne nemoguće, no sve to stiglo joj je nekoliko godina kasnije na naplatu. Ipak, mora joj se priznati da je bila uistinu maher da svojim stavovima i odlukama uspije prevariti investitore, stotine zaposlenika, face koje su sjedile u odboru kao i medije.

A za one koji možda nisu upoznati s pričom Elizabeth Holmes , njezin san da postane milijarderka rodio se u najranijoj dobi, a sve je dovelo do toga da je s 19 godine odustala od studiranja na Stanfordu kako bi osnovala svoj startup i uvela pravu revoluciju u krvnom testiranju. Preko svoje tvrtke Theranos obećala je da više neće biti potrebne igle za vađenje krvi, tvrdeći kako će s novim uređajem, pod nazivom Edison, dobiti se jeftiniji i brži rezultati za više od 240 različitih bolesti i to na temelju samo jedne male kapljice krvi, koju bi se dobilo minijaturnim lancetom.

A onda je 2014. sve počelo ići nizbrdo i to nakon što je njezin zaposlenik Tyler Schultz prozvao Holmes da je izignorirala neuspjele provjere kvalitete u procesu testiranja. Unatoč tome da mu je Elizabeth prijetila, Tyler je kontaktirao Laboratorij za javno zdravstvo u New Yorku, navodeći da Theranos upravlja istraživanjem i manipulira testiranjem njegove stručnosti. Nakon toga krenule su istrage, a do 2015. pronađene su mnoge nepravilnosti u testovima koje je Theranos provodio na pacijentima. Iako su oni tvrdili da je točnost njihovih testova 95%, u stvarnosti je io 65 do 80%.