Trifunović u opsežnom razgovoru ispričao svoju stranu događaja u Splitu

Trifunović je, podsjetimo, zatečen na na splitskoj plaži Kaštelet s psom koji je bio bez povodca, a uz to se kupao na mjestu koje nije bilo predviđeno za kupanje životinja.

Za nekoliko trenutaka je došla policija te tvrdi da im se ispričao te da ih je tražio da se za dvije tri minute osuši, a oni su ga tražili osobnu koju su provjeravali u automobilu. Potom odveli u policijsku stanicu te priznaje da kad su mu rekli da plati kaznu, opsovao. 'A vi baš stvarno hoćete da me je*ete', rekao je policiji u kojoj je proveo sedam sati. Priznao je da je u policiji izgubio živce i da se ne sjeća što je izgovorio policajcima.

Objasnio je da je Splitu imao odvjetnicu koja je 'spustila loptu'. Tvrdi da je potom otišao na piće u jedan ugostiteljski objekt u Bosanskoj ulici kod svog prijatelja budući su mu većina prijatelja ugostitelji i glazbenici. Ondje je pas bio na povodcu i tvrdi da je nova ekipa policije pojačana s zaštitarima 'Pit Bulla' došla čim je krenuo jesti.

'Pojavilo se deset 'pit bullova' u jednom trenutku i dva policijska automobila i sedam policajaca. Pas je svo vrijeme bio vezan. Mi smo sjedili ispred ugostiteljskog objekta, na zidiću', ispričao je Trifunović. Policajac mu je, tvrdi Trfunović. rekao da zna što mu se dogodilo i da će mu on ponovno to isto napraviti. Dodao je da je pitao policajca zašto će ga kazniti ako je pas na povodcu, te da mu je policajac rekao da to 'nije njegovo zapaženje'.

Objava na Instagramu ' prasećim glavama', za koju je naveo da se nije odnosila na policiju nego za zaštitare koji su angažirani od strane Grada Splita, koštala ga je 1000 eura koje je platio na graničnom prijelazu Bajakovo pri povratku u Srbiju. Sve ukupno iz Hrvatske s kaznama naplaćenima u Splitu izašao je lakši za 1500 eura.