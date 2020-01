Senzacionalnaizvedba predstave

Ironično ili ne, za ovaj komad uvijek se „preko veze“ traži karta više. Riječ je o nagrađivanoj suradnji Satiričkog Kazališta Kerempuh i Kazališta Moruzgva, u kojoj se kroz formu stand up-a isprepletenog s plesom i pjesmom, publici predstavlja priča o sudbinama četiriju hrvatskih žena

Događaji u Hrvatskoj javnosti i stanje u državi nerijetko podsjećaju na prizore iz Fellinijevih filmove te iz tog razloga služe kao karikaturalna inspiracija za kreativce. Jer davno, kada smo kao djeca upijali mudrosti starijih, bili smo učeni vjerovati kako je smijeh najbolji lijek. Upravo su iz tog razloga, društveno relevantne teme često služe kao savršena podloga za uspješnu predstavu.

Sinoć je pred prepunim kazalištem Kerempuh odigrana 50. izvedba nagrađivanog „Cabareta – Preko veze“. Uspjeh koji je ovaj odličan Cabaret ostvario, potvrđuje oduševljenje publike, koja je i ovu posebnu izvedbu, nagradila ovacijama i gromoglasnim pljeskom. „Ima red pjesme, red plesa, red politike, red seksa, red droge. Svega što narod voli“ - rekao je jednom prilikom redatelj predstave, Ivan Leo Lemo za svoj komad, koji se nedugo nakon toga, s prepunim dvoranama nasmijane publike, pokazao kao pravi hit. Kao što i sam naslov da naslutiti, ovo je predstava u formi cabareta, koja je relativno rijetko zastupljena na hrvatskoj kazališnoj sceni. Riječ je o svojevrsnoj apartnoj komediji koja izravno, oči u oči, (ili stand up-ovskom šakom u trbuh), svojoj publici priča priče koje parafraziraju, hiperboliziraju te komentiraju hrvatski i globalni aktualitet. Kazališni dramaturzi nazvali su to „fabulama koje se pletu nitima “veza i vezica” te pozvali gledatelje da dođu i procjene „Je li život preko veze bezveze?“

Kompleksnost likova i situacija, savršeno su prikazale glumice Mila Elegović, Ana Begić Tahiri, Ana Maras Harmander i Linda Begonja, koja je nagrađena za najbolju glumicu u ovoj predstavi na XII. Gumbekovim danima 2019. Riječ je o četiri jake žene koje svaka sa svojim demonima i problemima, izlaze na kraj sa surovošću života najbolje što znaju – uz pomoć drugih i preko poznanstava. Njihove su priče tarantinovski bizarne i almodovarsovski melodramatične, a svaka priča tj. monolog završava burlesque točkom. Svaka od tih glazbeno scenskih točaka, komentira političko i društveno stanje u državi. Upravo ta iscrpno i nimalo površno u srž prikazana društveno politička stvarnost, samo je površinski sloj u koji su kroz kompleksnost likova, prikazane i unutarnje borbe, strahovi, padovi i pobjede četiriju ženskih likova. Prekasne glumice koje također glume u ovom komadu vrijednog odlaska u kazalište su Ines Bojanić, Jelena Miholjević, Mirela Videk Hranjec i Petra Dugandžić.

Također, još jedan razlog koji ovu predstavu doista izdvaja iz mora drugih kazališnih komada koji se bave analizom društva, jest to što ''Cabaret preko veze“ ne moralizira poantu priče, niti se trudi moralizirati uopće. Umjesto toga, taj zadatak u potpunosti prepušta svojoj publici. Riječ je i o predstavi koja svakom svojom izvedbom iznova oduševljava okupljeno mnoštvo, te nakon koje publika iz dvorane izlazi nasmijana do suza, što je opetovano pošlo za rukom ovoj sjajnoj postavi. Poznata lica poput Roberta Severa, Ksenije Marinković, Arije Rizvić, Kristine Burje, Marije Miholjek, Ive Visković, Svena Šestaka, Larise Lipovac te mnogih drugih, nisu skrivali oduševljenje.

Osim oduševljene publike, predstava je naišla na plodno tlo i u kritikama stručnjaka, gdje je pobrala netom odlične recenzije i pohvale. Jedna od glavnih glumica, Mila Elegović radi svoje izvanredne izvedbe zaslužila je nominaciju za nagradu Zlatni studio u kategoriji Najbolje kazališne glumice. “Igram prvu Splićanku , gradonačelnicu Zagrebu i još k tome i ženu. Ovo je jedan politički Cabaret koji govori o tome kako mi svi u svojem DNA posjedujemo jedan gen , a to je da volimo sve raditi preko veze. Što se dogodi kad radimo preko veze i koliko nas to košta , koliko je to moralno ili nemoralno zapitat će se svi koju dođu pogledati Cabaret “Preko veze”, a mi ćemo im malo pjevati i plesati jer što je to Cabaret bez toga?“- komentirala je glumica. Također, dodatno priznanje stiglo je nedavno i od strane drugih medija, te je po izboru Tportala imenovan „Najboljom stand-up komedijom“ godine.

Odluka je na Vama – ukoliko želite osuđivati, osudite, ako želite suosjećati, suosjećajte. Ova relativno objektivna ali pomalo iskarikirana stvarnost, naša je domovina Hrvatska. Ono što sigurno nećete moći izbjeći jest – smijati se. I još je nešto na vama, a to je da se raspitate oko idućeg termina prikazivanja ove senzacionalne predstave, te se uvjerite i sami zašto je ova predstava takav hit.