Saša Broz: Dirljiva posveta na godišnjicu djedove smrti

Poznata kazališna redateljica i unuka Josipa Broza Tita, predsjednika nekadašnje države i ove godine je na svom profilu na Facebooku objavila je nekoliko najdražih obiteljskih fotografija povodom godišnjicu djedove smrti. Post je dobio brojne lajkove i komentare, mahom pozitivne i nostalgične. Saša Broz za tportal je ispričala što točno znači njezin emotivni status

'Moj status na te fotografije veže se na događaj iz djetinjstva kada su moji starci ne baš s odobravanjem gledali na činjenicu da se želim profesionalno baviti baletom. Ja sam bila uporna,kao i danas oko svega, i nisam htjela odstupiti niti za pedalj. To je bila shema 'ili balet ili smrt'. Kada smo bili kod djeda tražili su savjet, pomoć da me on pokuša razuvjeriti i objasniti da je to krvavo težak posao. Njegov odgovor bio je upravo to što sam napisala. Od tada nikada se nitko u obitelji nije miješao u koje životne odabire', rekla nam je Saša Broz.