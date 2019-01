Sarah Paulson otkrila kako je započela vezu s 32 godine starijom glumicom

Iako je svoju vezu sa 76- godišnjom glumicom Holland Taylor u počecima skrivala od javnosti, američka glumica Sarah Paulson sada je odliučila otkriti kako je upoznala svoju partnericu

Prilikom gostovanja u emisiji 'What Happens Live With Andy Cohen', Sarah Paulson otkrila je kako su se i ona i njezina partnerica počele pratiti na Twitteru u vrijeme kada se ona viđala s nekim drugim.

Zvijezda filma 'Glass' priznala je kako joj je glumica Holland Taylor, gledateljima najpoznatija po ulozi majke Charlieja Harpera u seriji 'Dva i pol muškarca', prva pristupila putem Twittera poslavši joj privatnu poruku.

Ovaj glumački par upoznaio se prije deset godina na jednoj večeri da bi ljubavnu vezu započele 2015. godine.