Sanja Doležal: 'Ja sam možda najpoznatija amaterska domaća kuharica, predstavljam sve žene koje svakodnevno kuhaju za svoje obitelji'

Mnogima omiljena pjevačica, voditeljica i zaljubljenica u gastronomiju, otkrila je kako je prošla na audiciji za rubriku 'Kuhanje je IN' u emisiji 'IN Magazin', gdje se sprema na putovanja i gdje će proslaviti rođendan

'Puno je kulinarskih priloga, emisija, i koliko znam, ljudi to vole gledati. Ja sam, zahvaljujući ovih pet godina u rubrici 'Kuhanje je IN', možda najpoznatija amaterska domaća kuharica, predstavljam sve žene koje svakodnevno kuhaju za svoje obitelji. Prije pet godina su me pozvali na audiciju, nakon što sam napravila brzi rižoto od tikvica odlučili su mi dati priliku, izjavila je Sanja Doležal za Slobodnu Dalmaciju. Sretna je zbog toga, puno je naučila od vrhunskih kuhara.