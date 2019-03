Samo prijateljstvo ili nešto više: Je li zbog njega Lady Gaga ostavila svog zaručnika?

Kada je netom prije dodjele ovogodišnjih Oscara otkriveno da je Lady Gaga prekinula zaruke sa svojim partnerom Christianom Carinom, javnost je bila uvjerena kako je 'glavni krivac' za to njezin filmski partner Bradley Cooper, s kojim je snimila film 'Zvijezda je rođena'. No, čini se da je istina sasvim drugačija, i da Lady Gaga doista ima novog dečka i to iz glumačkih krugova

Otkako je prekinula zaruke sa Christianom Carinom, jedina osoba uz koju se povezivalo ime Lady Gage bilo je ono njezinog filmskog kolege Bradleyja Coopera. Javnost je bila uvjerena kako su oni kemiju s filmskih platna preselili u stvarni život, no, na kraju se ipak čini da je sve to bio samo marketinški trik.

No, 32-godišnja Lady Gaga čini se nije dugo bila sama. Kako donose američki mediji, posebice Us Weekly, pjevačica i glumica u posljednje se vrijeme sve češće može vidjeti u društvu 16 godina starijeg glumca Jeremyja Rennera i njegove šestogodišnje kćerkice Ave.