Saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić čeka bebu

Mostova saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić u rujnu će postati majka, no spol djeteta neće biti poznat sve dok se ne rodi

Budući roditelji slično su se dogovorili i za ime djeteta – ako je muško, ime bira tata, a ako je žensko, ime će odabrati Ivana Ninčević Lesandrić, piše Jutarnji list.

Saborska zastupnica radit će dok joj liječnici to dopuste. Još ne zna gdje će roditi, no dodaje kako će zajedno sa suprugom to odlučiti kad dođe vrijeme za to.