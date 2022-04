Rođendan koji nitko nije želio propustiti: Stajling Gigi Hadid bio je spektakularan baš kao i zabava

1/11

U klubu Zero Bond u New York Cityju sinoć su paparazzi imali pune ruke posla, budući da je upravo to mjesto Gigi Hadid odabrala kako bi proslavila svoj 27. rođendan. A lista uzvanika bila je duga i prepuna poznatih faca s A liste, predvođena njezinom sestrom Bellom Hadid, ali i Emily Ratajkowski i Blake Lively. Naravno da se slavljenica pobrinula da bude u centru pozornosti i svojim stajlingom, pa je odabrala poluprozirnu bijelu kombinaciju, koja je istaknula njezinu vitku figuru.