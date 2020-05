Na stranicama glazbenog projekta Rock&OFF od ovog je tjedna uvedena nova zanimljiva rubrika, nastala u suradnji s Iskonom, odabranim pojedincima iz škole glazbenog novinarstva i ilustratorom Vedranom Klemensom

No, svi su oni tek pomagači, jer se u glavnoj ulozi nalaze glazbenici nagrađeni za svoje stvaralaštvo na ovogodišnjoj dodjeli Rock&OFF nagrada u siječnju. Led je probio trostruko nagrađeni J.R August, kojeg je kroz dubinski intervju predstavila novinarka Petra Miloš.

J.R. August svoje dane u karanteni najviše je provodio na klaviru, sada i na novo pristigloj gitari uz koju će pokušati obraditi vlastite pjesme. Nedostaju mu live nastupi i ribolov u Gorskom Kotaru, do realizacije kojih će ipak morati proći još nešto vremena. U dubinskom intervjuu za Rock&OFF progovorio je i o svojem odrastanju, stvaralaštvu i susretima s glazbenim uzorima, otkrio da je strog ali pošten vođa, koji postaje skrušeniji s godinama.

Rock&OFF predstavlja: J.R. August

Kroz novu rubriku, Rock&OFF želi ponuditi neograničenu količinu prostora talentiranim glazbenicima te njihovom predstavljanju široj javnosti, ali i fanovima koji ih kroz narativ mogu još bolje upoznati. Također ideja je pokazati i prirodan multidisciplinarni spoj umjetnosti, i talentiranih mladih hrvatskih umjetnika, u ovom slučaju s likovne i glazbene scene. „Od samog osnutka nagrade, s Iskonom smo dogovorili da projekt neće živjeti od dodjele do dodjele, već da ćemo zajedničkim snagama promovirati svoja nastojanja tijekom cijele godine. Situacija s koronom zaustavila je neke ovogodišnje planove, poput produženog Rock&OFF vikenda u Rijeci i druge sezone velikog glazbenog kviza koji je trebao krenuti ovih dana. Nakon što smo obogatili program Rock&OFF radija, odlučili smo isto učiniti i sa svojom stranicom, na kojoj su nedostajali konkretniji formati predstavljanja naših glazbenika“, pojašnjava direktor Rock&OFF nagrade Krešimir Blažević.

Zajednički vizualni identitet svim pričama daje poznati ilustrator Vedran Klemens, dok intervjue vode nagrađeni polaznici Rock&OFF škole glazbenog novinarstva, koja je ove godine okupila svoju prvu generaciju polaznika. Predstavljanja će izlaziti na redovitoj tjednoj bazi, a nakon J.R. Augusta imat ćemo priliku pobliže upoznati i ostale pobjednike nakon čega je u planu suradnja s još nekoliko Rock&OFF glazbenika. „Pratimo mjere i veselimo se reaktivaciji zajedničkih aktivnosti u trenutku kada to bude sigurno i moguće. Do onda se veselimo boljem upoznavanju naših glazbenika i na ovaj način. Ilustrator nam je već priznao da većinom sluša stranu glazbu, no da ga je ova suradnja oduševila na način da upoznavanjem s glazbenim opusom Rock&OFF izvođača trajno puni i svoju playlistu za rad i opuštanje. To je već sjajna prva povratna informacija“, dodali su za kraj u Iskonu.