Rita Ora spremna je svijetu pokazati svoju drugu stranu

U intervjuu za časopis LOVE lijepa Kosovarka Rita Ora otkrila je svoju drugu stranu koju njeni obožavatelji često ne vide

Iako ima veliki broj obožavatelja, 29-godišnja Rita Ora smatra kako je većina zapravo vidi samo kao 'radoholičarku i tvrdokošca'.

'Ljudi me vide kao radoholičarku i tvrdoglavu dvadeset i nešto-godišnjakinju, no ja imam i drugu stranu koja je ranjiva, osjetljiva i prilično emotivna. Moja glazba je takva kakva jest i ima učinak kakav ima – sva sreća – pa nikad nisam stvarno morala pokazivati tu stranu profesionalno. Štoviše, namjerno sam je prikrila. No, možda sam spremna. Je li to osjećaj sazrijevanja', zapitala se Rita Ora koja će ove godine rođendan slaviti u Utahu u SAD.

'Toliko sam tulumarila. Osjećam da je došlo vrijeme napraviti nešto drugačije za rođendan, pa mi je palo na pamet da bi mogla otići u pustinju na izlet, udahnuti malo svježeg zraka za promjenu', rekla je pjevačica.