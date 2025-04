Rekordni koncert, rekordna buka: Gdje će sve doprijeti zvuk s Thompsonovog nastupa

Profesor Nikola Poljak s Fizičkog odsjeka PMF-a objasnio je za 24 sata Thompsonov nastup neće čuti samo oni koji dođu na Hipodrom. Prema njegovoj stručnoj procjeni, za jasno čujni govor ili pjevanje potrebno je barem 60 do 70 decibela razine zvuka, dok za pravi doživljaj koncerta razina često prelazi 80 decibela.

Za velike open-air produkcije poput ove, profesor Poljak objašnjava da kod idealnog točkastog izvora razina zvuka opada za otprilike 6 decibela pri svakom udvostručenju udaljenosti. To znači da ako želimo da i na 300 metara zvuk bude razine barem oko 80 decibela, potrebno je oko 130 decibela razine zvuka blizu glavnih zvučnika.

U praksi se za velike koncerte na otvorenom planira sistem s više razglasnih točaka za bolju distribuciju zvuka. Bez obzira na to, može se računati s razinama od oko 120 decibela blizu izvora, što je usporedivo sa sirenom hitne službe na maloj udaljenosti ili grmljavinom neposredno iznad vas.

Prema profesorovoj procjeni, koncert će se čuti čak do Sljemena, udaljenog 12 kilometara, iako će se tamo čuti samo kao brujanje zbog prepreka. Jasno će se čuti u Dugavama, Trnju, na Trešnjevci, sve do Glavnog kolodvora. Nešto slabije, na razini pozadinske buke, čut će se do Maksimira, Šalate, Pešćenice, Črnomerca, Španskog i Buzina.