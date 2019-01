Rasprodan zagrebački koncert Toma Odella

Rasprodan je koncert Toma Odella koji će se održati u zagrebačkoj Tvornici kulture u nedjelju 10. veljače

Izuzetno talentirani kompozitor i tekstopisac, poznat je po svojim grandioznim melodijama i emotivnim nastupima uz klavir, a ovo će biti jedinstvena prilika čuti nastup uživo. Debitantski EP 'Songs From Another Love' uključivao je megahit 'Another Love' koji ga je katapultirao među najjača mlada otočka imena, a uz brojne nagrade Tom bilježi i gotovo 2 milijuna prodanih ploča.



Kao predizvođač nastupit će kantautor Tom Speight.