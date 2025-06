Pukla ljubav: Razvela se zvijezda serija 'Melrose Place' i 'Ally McBeal'

To joj je drugi brak

Prije njega glumica je bila u braku s genetičarem Andrewom Conradom od 2000. do 2001. godine. Poznata i po vezi s kolegom iz serije 'Melrose Place', Andrewom Shueom, tijekom devedesetih. Za sada se Thorne-Smith nije službeno oglašavala povodom razvoda. Osim glume, bavila se i pisanjem te je 2007. objavila roman 'Outside In', fikciju o životu mlade žene u Hollywoodu.