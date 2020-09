Potvrda veze: Khloe Kardashian i Tristan Thompson nakon godinu dana razdvojenosti ponovno su skupa

NBA košarkaš Tristan Thompson i reality zvijezda Khloe Kardashian godinu su dana bili razdvojeni nakon što je on ulovljen u aferi u izlasku. No izgleda da je članica Kardashian Klana odlučila dati još jednu priliku ocu svog djeteta

Šuškanja koja je prije nekoliko dana pokrenuo Scott Disick, pokazala su se istinita. Khloe Kardashian i Tristan Thompson ponovno su skupa. Par je snimljen u zajedničkoj šetnji Malibu Hillsom, a u stopu ih je pratila produkcijska ekipa reality showa ‘Keeping up with the Kardashian'.