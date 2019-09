Proslavila se ulogom u 'Terminatoru', a sada je sve šokirala izjavom da posljednjih 15 godina živi u celibatu

Ove će jeseni svi ljubitelji Terminatora ponovno doći na svoje, budući da u kina stiže novi nastavak filma sa glavnom zvijezdom - Arnoldom Schwarzeneggerom, pod nazivom 'Terminator: Dark Fate'. Ništa manje pažnje neće dobiti niti Linda Hamilton, koja je u tom filmu utjelovila Sarah Connor, osobito ne nakon svoje posljednje izjave o svom privatnom životu

'U celibatu sam najmanje 15 godina. Čovjek prestane brojati, jer je jednostavno nevažno - ili je nevažno samo meni. Nema veze. Tako i tako imam svakog dana romantičnu vezu sa svojim svijetom i ljudima kojima sam okružena', izjavila je za The New York Times 61-godišnja glumica, ujedno bivša supruga redatelja 'Terminatora' Jamesa Camerona , od kojeg se, nakon samo dvije godine braka, rastala 1999. godine.

Prije negoli se, nakon poduže pauze, odlučila vratiti u Hollywood kako bi snimila novi nastavak popularnog 'Terminatora', Linda Hamilton živjela je mirnim životom u New Orleansu sa svoja dva psa - Turkom i Noodleom .

'Jednog sam se dana probudila i pomislila: 'Vidi me u ovoj prekrasnoj vili, no moje djece nema, ne zovu me ni agenti, ovo se ne događa. Mislim da ne postoji osoba kao ja koja toliko uživa u samoći', priznala je Hamilton, koja je ulogu Sarah Connor prihvatila davne 1984. godine.

Da ponovno oživi tu ulogu trebalo joj je šest tjedana intenzivnog promišljanja i vaganja svega 'za i protiv'. 'Doista nisam bila sigurna želim li to. Nisam željela da izgleda kao da besramno želim spremiti pod svaku cijenu novac u džep. Živim tim mirnim, divnim životom u kojem nisam celebrity, stoga sam se pitala želim li doista zamijeniti to s 15 minuta slave?'