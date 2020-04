Strašna pogibija Maeve Kennedy McKean, unuke američkog senatora Roberta F. Kennedyja, i njezinog osmogodišnjeg sina Gideona, koja je ovih dana rastužila mnoge, ponovno je na površinu izvukla ono o čemu se godinama pričalo - prokletstvo obitelji Kennedy, koje u konačnici nije zaobišlo ni nove generacije

Sasvim obična igra loptom majke i sina završila je tragično. Nakon što je lopta završila u zaljevu Chesapeake unuka američkog senatora Roberta F. Kennedyja, Maeve Kennedy McKean , s osmogodišnjim je sinom Gideonom sjela u čamac i krenula prema njoj. Što se točno dogodilo, nikome nije jasno. Dužnosnici američke obalne straže dobili su izvještaj da su 'dvije osobe viđene kako pokušavaju doći do obale' 16 kilometara južno od Annapolisa u Marylandu, nakon čega im se izgubio svaki trag.

Prokletstvo Kennedyjevih zabilježilo je seriju smrti, nesreća, ali i ostalih nevolja koje su zadesile članove te slavne američke obitelji. Iako su u to prokletstvo prvenstveno uvučeni nasljednici biznismena i oca bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, Josepha F. Kennedyja Sr. , to se s godinama proširilo na bliske obiteljske prijatelje, poslovne suradnike, rođake...

Zašto je tomu tako, nitko ne zna, no da ih doista već desetljećima ne zaobilaze nesreće, jasno je svima na sam spomen prezimena slavne obitelji. Postoje razne teorije zavjere, a jedna od njih seže u 20-e godine prošlog stoljeća. Priča je da je netko od članova obitelji nanio strašnu uvredu nekom rabinu koji ih je onda sve odlučio prokleti na tisuću godina.

Sve je počelo još 12. kolovoza 1944. godine, kada je vojni avion iznenada eksplodirao iznad Velike Britanije. U njemu je život izgubio Joseph P. Kennedy Jr. , jedan od devetero djece Josepha F. Kennedyja Sr. i brat budućeg američkog predsjednika. Četiri godine kasnije u avionskoj nesreći u Francuskoj poginula je i Josephova kći Kathleen 'Kick' Kennedy , poznata i kao Kathleen Cavendish. Na letu od Pariza do Azurne obale, gdje je bila sa svojim oženjenim ljubavnikom, avion se iz nepoznatih razloga srušio, a obitelj Kennedy željela je zataškati sve zbog njezine skandalozne veze s oženjenim muškarcem.

Posljednja u nizu tragedija bila je ona 1. kolovoza 2019., kada je od predoziranja umrla Saoirse Roisin Kennedy Hill, unuka Roberta F. Kennedyja, da bi početkom travnja nesretno preminula Maeve Kennedy McKean sa sinom.

No to nije jedino zbog čega se smatra da je na obitelj bačena kletva - postoje i druge pojedinosti na koje nisu bili imuni. U studenom 1941. 23-godišnja Rosemary Kennedy, najstarija kći Josepha Kennedyja i sestra Johna F. Kennedyja, podvrgnuta je prefrontalnoj lobotomiji. Obitelj se odlučila na taj zahvat kako bi joj pomogli u liječenju psihičke bolesti zbog koje je često mijenjala raspoloženja, imala napade, ali i nasilne ispade. Ono što joj je trebalo pomoći zapravo ju je uništilo i nikada se nije oporavila. U bolnici je provela ostatak života, sve do svoje smrti 2005. godine.