Proglašavali su je najljepšom ženom svijeta, bila je zaručena za holivudske face i zaradila milijune; prioritete je sada presložila, a ne zamara se ni kritikama zbog kilograma koje je nakupila

Nekada je zbog svojih oblina i zavodljive odjeće kojom ih je naglašavala doslovce zaustavljala promet i redovito bila na listama najseksi žena svijeta, čak i ispred Jennifer Lopez. No taj je život daleko iza nje, a Kelly Brook danas je najsretnija kada radi na radiju jer nitko ne može vidjeti kako izgleda

Zahvaljujući svom tijelu i nevjerojatnim oblinama, ova je ljepotica na račun pospremila sedam milijuna funti i bila u vezama s najseksi muškarcima današnjice, no sve to nije joj donijelo sreću. Slava joj je donijela i mnoge loše stvari, prije svega osude javnosti, s kojima se teško nosila.

Danas 41-godišnja Kelly Brook ima nešto kilograma viška, no nosi ih savršeno, bez imalo kompleksa i puna samopouzdanja, čime može biti uzor drugim ženama. Danas je, priznaje, sretnija no ikada, iako nosi, mnogima u svijetu showbiznisa, nepojmljivu veličinu 40, a u pojedinim trenucima čak i 44.

‘Nikada nisam mrzila ono što sam postala, dapače prihvaćam svoje kilograme i veličinu koju nosim. Ne želim i ne mogu biti osoba koja sam bila u 20-ima, moj metabolizam je usporen, no isto tako sam svjesna toga da stvari mogu izmaknuti kontroli, a ja sam tip osobe kojoj se kilogrami brzo gomilaju. Ako ne budem pazila, ponovno ću umjesto 38 i 40 nositi brojeve 42 i 44, a to ne želim.’

‘Mnogi od nas bi, da mogu, nakon ove grozne godine stisnuli gumb za resetiranje. I to je u redu jer napokon ponovno počinjemo misliti na sebe, ponovno uzimamo u ruke vlastiti život. Pravo je vrijeme za to da uzmemo od života ono što je najbolje’, rekla je Kelly Brook pa dodala:

Kako je rekla, s kilogramima joj rastu i grudi, no to je ne čini sretnom, iako je upravo zahvaljujući svom dekolteu i bujnim oblinama osvojila modni svijet.

Njezin prvi zaručnik bio je akcijski heroj Jason Statham , s kojim je provela sedam godina u Hollywoodu i koji u to doba nije imao prebijenog novčića. Nakon njega prebacila se na Billyja Zanea , no zaruke nisu dugo potrajale i to ponajviše jer joj nije bio ni najmanja potpora u trenucima u kojima joj je umirao otac.

‘Shvatila sam da se zaljubljujem u muškarce s kojima ne mogu zamisliti budućnost ni brak. Možda smo imali dobar seks, možda je razlog bilo to što su živjeli u drugoj zemlji, no niti jednog od njih nisam željela za oca svoje djece. Davali su mi ono što sam htjela u tom trenutku i to je ok za mladu ženu.’

Tek je Jeremy postao osoba s kojom se može zamisliti u braku i imati djecu, no, priznaje, sve je puno teže kada prođeš 40. godinu. ‘Znam da je teže imati djecu u mojoj dobi, svjesna sam toga, no isto tako u redu je priznati ako nešto ne želiš. Zapravo nikada nisam htjela djecu. Nisam se htjela udavati. Sve je to u redu priznati.’