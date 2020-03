Prizor koji se ne propušta: Daniel Craig pokazao svoj savršeno isklesani torzo

Iako je premijera posljednjeg nastavka filma o najpoznatijem tajnom agentu na svijetu, Jamesu Bondu, onaj 'No Time To Die', zbog pandemije koronavirusa pomaknuta za kraj 2020. godine, to ne znači da glavni glumac Daniel Craig nema što za reći. No, sudeći po njegovim posljednjim fotografijama, koje krase naslovnicu australskog GQ-a, doista je manje važno što želi reći

I dok se neki raduju što Daniel Craig, nakon 'No Time To Die' više neće odjenuti odijelo tajnog agenta 007 i spašavati svijet, ima i onih koje ta vijest posebno rastužuje. No, za takve je australski GQ pripremio pravu poslasticu - 52-godišnjem Britancu skinuli su majicu kako bi do izražaja došli trbušnjaci, ali i napeti mišići, a sve su dodatno 'začinili' poluotkopčanim trapericama.

Rezultat? Savršeno isklesani torzo sada može gledati cijeli svijet, osobito pripadnice nježnijeg spola koje će zasigurno pohrliti na kioske po svoj vlastiti primjerak.