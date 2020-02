Prirodno izdanje: Nives Celzijus pokazala kako izgleda bez trunke šminke

Nives Celzijus, pjevačica, spisateljica i glumica, na Instagramu ima veliki broj pratitelja koje redovito oduševljava svojim objavama

Atraktivna brineta svoje brojne pratitelje je oduševila najnovijom fotografijom pokazavši lice bez trunke šminke, što je izazvalo pravu pomutnju među njezinim fanovima.

'Jedna 'no make up' od 6 ujutro... A onda su me dohvatile moje curke iz beauty sektora i izgledala sam kao najljepša na planeti, ali tome ćete svjedočiti nekom drugom prilikom #samoprirodno#', napisala je Nives pored fotografije koja je izazvala brojne reakcije.

Naravno, prirodni look zgodne Zagrepčanke ipak je zasjenio njezin smjeli dekolte koji je malo koga ostavio ravnodušnim.