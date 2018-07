Princ George i princeza Charlotte uskoro će morati i ovako iskazivati poštovanje prabaki

Uz mnogobrojna kraljevska pravila, vjerojatno najvažnije od svih iskazivanje je poštovanja vladarici - kraljici Elizabeti II, kojoj se pri dolasku, ali i odlasku moraju nakloniti i članovi njezine obitelji. Savršen naklon uskoro će morati usavršiti i najmlađi članovi - George i Charlotte

Iako su još maleni - Charlotte ima tek tri, a George pet godina - oboje su itekako svjesni toga da njihovo djetinjstvo nije baš 'normalno' te da njihova obitelj i nije baš 'obična', no to ne znači da se već sada moraju pridržavati svih kraljevskih pravila.

Budući da su princ William i Kate Middleton odavno odlučili da će svojoj djeci pružiti prije svega normalno odrastanje, ne čudi to da princ George i princeza Charlotte još uvijek kraljicu Elizabetu II doživljavaju isključivo kao prabaku.

No i to će se uskoro morati promijeniti, a barem u javnosti George i Charlotte morat će svoje poštovanje kraljici iskazivati naklonom. Kako donosi magazin Hello!, članovi kraljevske obitelji uče naklon već od najranijeg djetinjstva, stoga se očekuje da će ga uskoro svladati i ovo dvoje nasljednika.