Iako ima već pet godina, princ George ovoga još uvijek nije svjestan

Odavno je dobro poznato to da najveći utjecaj u Velikoj Britaniji ima kraljevska obitelj i ta se činjenica ne može osporiti, a otkako su Kate Middleton i princ William dobili i treće dijete, sina Louisa, sve vezano uz njih itekako je zanimljivo. I dok su vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea, kada je riječ o njima kao paru, poprilično otvoreni, na sam spomen njihove djece postanu izrazito zaštitnički nastrojeni

Tako je tek sada otkriveno kako petogodišnji princ George , treći u redu za tron i nasljedstvo, još uvijek nije svjestan toga da će upravo on jednog dana, nakon djeda i oca, postati kralj, a sve zbog lošeg iskustva koje je imao princ William .

Naime, William se često kroz djetinjstvo opirao činjenici da će upravo on jednog dana postati kralj, unatoč tome što mu je to dodijeljeno rođenjem.

'William i Kate trude se što više odgoditi taj trenutak u kojem će on shvatiti koja mu je uloga namijenjena, omogućujući mu normalno djetinjstvo prije svega', rekla je Catherine Mayer, autorica knjige 'Charles: The Heart of a King'.