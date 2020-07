Prije 35 godina: Na današnji dan održani legendarni Live Aid koncerti za gladne u Etiopiji

Dva velika paralelna koncerta u Velikoj Britaniji i SAD-u održala su se na današnji datum 1985. godine, a projekt je pokrenuo irski glazbenik, tadašnji frontmen benda The Boomtown Rats, Bob Geldof i to godinu dana nakon što je u suorganizaciji s Midge Ureom okupio brojne glazbenike u izvedbi singla 'Do They Know It’s Christmas'

Svaka dekada 20. stoljeća ima barem jedan događaj utisnut u kolektivnu svijest. Live Aid je jedan od trenutaka koji je obilježio osamdesete. Nakon reportaže novinara Michaela Buerka iz Etiopije, Bob Geldof tadašnji frontmen benda The Boomtown Rats odlučio je uz pomoć Midgea Urea iz Ultravoxa snimiti humanitarni singl čiji bi sav prihod od prodaje bio namijenjen ugroženom stanovništvu Etiopije gdje je, prema podacima UN-a, nezapamćenom sušom između 1983. i 1985. bilo pogođeno oko osam milijuna ljudi, a milijun ih je umrlo.

Uz publiku koja je uživo pratila nastupe tadašnjih najvećih glazbenih zvijezda na svijetu ti su koncerti bili i televizijski spektakl. Tada je to bio najambiciozniji međunarodni satelitski televizijski pothvat u povijesti. Prijenosi su se izravno u televizijskom ili radijskom programu pratili u više od 40 zemalja svijeta, a prikupljeno je 127 milijuna dolara ili oko 150 milijuna funti. Novac je završio u rukama jednog od najomraženijih afričkih diktatora koji ga je utrošio za kupovinu oružja. No, na jedan dan cijeli je svijet bio ujedinjen oko glazbe i humanosti.

Koncert u Londonu na stadionu Wembley, trajao je punih 10 sati i u njemu je uživalo više od 80 tisuća posjetitelja, a nastupili su Status Quo, Spandau Ballet, Elvis Costello, Sade, Sting, Bryan Ferry, Pink Floyd, Paul Young, U2, Dire Straits, Queen (čiji dvadesetominutni nastup mnogi nazivaju najboljim nastupom uživo svih vremena), David Bowie, Elton John, Paul McCartney. Nakon što je Phil Collins otpjevao svoj dio na Wembleyu sjeo je u helikopter do Heathrowa. Na tom letu prema Americi je sreo Cher koju je uspio nagovoriti da mu se pridruži na završnici Live Aida. Na koncertu u Philadelphiji otpjevao je svoje hitove te zasvirao bubnjeve i Ericu Claptonu i Led Zeppelinu.

U Philadelphiji je na stadionu JFK tijekom maratonskog koncerta od čak 14 sati okupilo se od 100 tisuća posjetitelja. Nastupili su Joan Baez, Santana, Brian Adams, Beach Boysi, Simple Minds, Duran Duran, Madonna, Billy Ocean, Toma Petty, Neila Young, Eric Clapton, Led Zeppelin, Mick Jagger, Tina Turner, Bob Dylan, Black Sabbath i Run DMC. Pod vodstvom Lionela Richieja kao posljednja pjesma izvedena je 'We Are the World'.

Mjesec dana uoči Live Aida, mnoge zvijezde bivše države nastupile su u Beogradu na koncertu koji je trajao 8 sati i privukao 30 tisuća posjetitelja. Nastupili su Bajaga i Instruktori, Denis&Denis, Film, Ekatarina Velika, Električni orgazam, Lačni Franz, Partibrejkersi, Plavi orkestar, Piloti. Uz Jugoslaviju, prijenos ovoga koncerta pratili su gledatelji u Čehoslovačkoj te na Kubi. Video spot emitirao se na Live Aidu nakon izravnog javljanja iz beogradskog TV studija kada je cijeli svijet saznao kako su i građani Jugoslavije dali svoj doprinos i donirali novčana sredstva.