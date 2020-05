Preminuo glumac i pripovjedač slavne dječje serije 'Tomica i prijatelji'

Britanski glumac Michael Angelis, najpoznatiji kao pripovjedač britanske dječje tv serije 'Tomica i prijatelji', preminuo je u dobi od 69 godina, prenosi agencija Press Association

IN MEMORIAM

Glumac rodom iz Liverpoola pripovjedački je posao u seriji preuzeo 1991. od bivšega člana Beatlesa, Ringa Starra.

Poznat je po ulozi Arnieja u tv-drami 'September Song' i po ulozi Martina Niarchosa u mini seriji 'G.B.H', a proslavila ga je serija 'Boys from the Blackstuff', kojom je 19778. započeo karijeru. Posljednju je ulogu odigrao je u drami s komičnim elementima, 'The Good Cop'.