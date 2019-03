Preminuo dugogodišnji bas gitarist Prljavog kazališta Dubravko Vorih

Nakon kratke i teške bolesti u Zagrebu je preminuo dugogodišnji bas gitarist jednog od najpopularnijih glazbenih sastava u Hrvatskoj. Dubravko Vorih ostat će zapamćen po brojnim glazbenim uspjesima u Hrvatskoj i svijetu

Dubravko Vorih počeo je karijeru s grupom Pro Futuro 1976. godine. Svirali su jazz rock na tragu Soft Machinea i Chicka Coreae. Grupa bilježi značajne uspjehe na jazz festivalu u Celju, Subotici, Novom Sadu, itd. S bubnjarom Draženom Šolcom počinje suradnju s Tihomirom Popom Asanovićem i Bracom Doblekarom u grupi Rendez Vous s kojom za PGP RTB snima singl 'Sve je bio san' Tihomira Popa Asanovića. Grupa se uskoro raspada zbog Asanovićevog odlaska u Ameriku. U Zagrebu svira s legendarnim Stanleyjem Clarkeom na jazz festivalu.

Nakon tog odlazi u Njemačku gdje svira u grupi rumunjskog trubača Nicka Stefanescua. U Kölnu svira soul s vodećim imenima Kölnske scene. Sredinom devedesetih se vratio u Hrvatsku i odmah aktivirao na našoj glazbenoj sceni. Osim što nastupa sa svojim sastavom New Tribe s kojim je objavio CD-ove 'Mr. Clean' i 'Catwalk' te Dubravko Vorih Quintetom, s kojima je objavio CD 'Live in Sax' njeguje i blues glazbu, svirajući pretežno vlastite autorske skladbe. Bio je voditelj tečaja za bas gitaru u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb.

Upisao je srednju muzičku školu V. Lisinski za kontrabas kod profesora Stanislava Lhotke, gdje završava u rekordnom roku od tri godine te studij u Klagenfurtu, koji je prekinuo zbog poziva u Prljavo kazalište. Sa srodnom glazbenom dušom iz Prljavog kazališta, klavijaturistom Juricom Leikauffom, te drugim poznatim glazbenicima, nedavno je snimio je dvostruki CD za tvrtku Aquarius Records 'Two Faces of Jazz and Soul'. Bio je član HGU i HZSU od 1997., član HUIG-a. Dobitnik je Nagrade Status 2000. godine.