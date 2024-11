Povratak Lindsay Lohan: Od posrnule zvijezde do kraljice Netflixovih božićnih filmova

NOBODY WANTS THIS

Osim što je 2004. godine izdala debitantski album 'Speak', te je godine s Rachel McAdams i Amandom Seyfried snimila teen hit ' Mean Girls '. Film koji potpisuje Tina Fey (komičarka čiji je ovo bio scenaristički debi u dugometražnom ostvarenju) osvojio je brojne nominacije za nagrade, a i talent Lohan prepoznat je i nagrađen priznanjima Teen Choice Award i MTV Movie Award. Iako je nagrađena za ulogu dobrice Cady, prvotno se prijavila za ulogu zlice Regine George, no onda je odlučila glumiti Cady kako javnost ne bi temeljila mišljenje o njoj prema liku negativke.

Nakon 'Mean Girls' 2005. je glumila u 'Herbie: Fully Loaded', a onda i u filmovima 'Just My Luck' i 'A Prairie Home Companion', no oni nisu baš dobro prošli na blagajnama.

Trenutak u kojem je sve krenulo naopako