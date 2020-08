Povratak korijenima: Tony Cetinski kao DJ TonyC zabavljao goste terase opatijskog hotela

View this post on Instagram

Hvala svima za sinoć, bilo je top topova !!! Za sada evo fotografija atmosfere a uskoro očekujte i video presjek sinoćnjeg premijernog nastupa @amadriaparkhotelmilenij ! PHOTO by : Matija Djanesic , Smiljan Prpić , Nino Virag i Val Pulić Special Tnx goes to : @bossanova.bose & @sky_music_center