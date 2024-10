Posljednje želje umirućih: Uz ove pjesme žele se oprostiti od voljenih

Britanska humanitarna organizacija za hospicijsku skrb i podršku Marie Curie rekla je da je sastavila ono što je opisala kao popis pjesama koju su odabrali ljudi na kraju života, anketiranjem ožalošćenih rođaka o toj temi. Među ostalim pjesmama koje je navelo 1000 odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu čiji su voljeni izabrali na kraju života bile su Over The Rainbow Judy Garland, dok se na popisu pojavila i verzija I Will Always Love You Whitney Houston.