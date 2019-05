Posebnu obljetnicu slavi i glazbeni program Pannonian Challengea

Od kultnog Hladnog piva i Leta 3, preko gostiju iz regije poput Atheist rapa i Bad Copyja, pa sve do lokalnih uzdanica predvođenih Debelim precjednikom, Krankšvesterom i Gužvom u 16ercu

Ekstremni sport, urbana kultura i raznovrsni glazbeni program postali su zaštitni znak Pannonian Challengea, najpoznatijeg osječkog festivala koji ove godine slavi već dvadesetu obljetnicu. Najveće i najzabavnije izdanje tako od 5. do 9. lipnja očekuje sve posjetitelje skate parka na lijevoj obali Drave, gdje će najbolji svjetski ekstremni sportaši zahtjevnim trikovima prkositi gravitaciji, dok će se kulminacija svakog dana ipak održavati nešto južnije, u prekrasnoj Tvrđi. Naime, već tradicionalno, popularni glazbenici svratit će u uzavrelu Vegu kako bi posjetiteljima festivala omogućili neprestanu, ekstremno dobru zabavu, pripremajući ih ujedno za nastavak adrenalinskih natjecanja sljedećeg dana.

Tijekom godina, na ovom festivalu, nakon što se prestanu okretati kotači BMX-a, rola i skatea, tako je tulumarilo preko 125 izvođača iz Osijeka, Hrvatske, ali i cijele regije, a mnogi od njih su se Pannonian Challengeu uvijek rado i učestalo vraćali.

Niti ovogodišnji glazbeni program Pannonian Challengea neće biti nikakva iznimka, dapače, jubilarno izdanje donosi i do sada najsnažniju postavu, koja će kroz raznovrsne glazbene izričaje ponuditi ponešto za svakog posjetitelja. Počevši od Hladnog piva i Leta 3, kultnih hrvatskih rock bendova s nepogrješivim pristupom vjernoj publici, Osječane će zagrijati i pankeri iz regije - Atheist rap. Sve ljubitelje rapa i hip-hopa uveselit će dolazak odličnog Bad Copyja, baš kao i novi nastup domaćeg, iznimno popularnog dvojca iz Krankšvestera. S druge će strane Silente, MAiKA i The Nilz donijeti nešto posve drugačije na Pannonian Challenge, baš kao i mladi bendovi u usponu poput Harvo Jaya i Of Apesa. Naposljetku, „starosjedioce“ će predvoditi DJ-evi Omke i Umbo, dok osječku publiku nipošto neće biti potrebe upoznavati s radom Debelog precjednika i Gužve u 16-ercu, najpoznatijih lokalnih pankera, koji su nastupali i na samim počecima Pannonian Challengea.

Stoga je pokraj okruglog rođendana cjelokupnog Pannonian Challenge, bitno istaknuti kako bogati sportski i glazbeni program svake godine zainteresira veliki broj ljudi iz regije, a smještajni kapaciteti u Osijeku već se pune. Za posjetitelje željne potpune ekstremne avanture spreman je i Pannonian kamp smješten na lijevoj obali Drave uz najbolje opremljen skate park u regiji.

Dakle, ekstremno dobre zabave i odlične atmosfere neće nedostajati u glazbenom programu ovog jubileja, pa će kupnjom ulaznice u Vegi, po cijeni od prigodnih 30 kuna, svakome biti zajamčena nezaboravna večer.