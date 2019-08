Poput blizanki na crvenom tepihu: Izvanbračna kći Borisa Beckera krenula stopama svoje majke

Anna Ermakova ima 19 godina i već je donijela odluku kako će baš poput svoje majke Angele Ermakove i ona postati manekenka. Imena su većini možda nepoznata, no kada se kaže da je Annin otac Boris Becker, stvari postaju jasnije. Majka i kći stigle su zajedno na jedan party u Španjolskoj i privukle sve poglede, a kako i ne bi kada su odjenule identične satenske crvene haljine i šetale se kao da su na modnoj pisti

O svemu što se događalo Becker je svojedobno progovorio i u svojoj autobiografiji 'Boris Becker's Wimbledon'. 'Bio sam osramoćen, ali i vrlo tužan zbog svega što se dogodilo i kako je sve to razorilo moju obitelj. Sve to ostavilo je trag na Aninoj mami i meni, morali smo se dogovoriti i pronaći način kako biti roditelj, a nemati osobu s kojom možeš sve podijeliti. Nažalost ne viđam se s Annom koliko bi želio, no njezina majka i ja činimo sve kako bi bili kao i svaka druga razdvojena obitelj, što nije lako s obzirom na naše početke.'