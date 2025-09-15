DOBRA ATMOSFERA

Pogledajte kako je bilo na otvorenju nove sezone ZKM-a

  • Otvorenje sezone u ZKM-u
  • Damir Martinović Mrle, Ivanka Mazurkijević
  • Damir Martinović Mrle, Ivanka Mazurkijević
  • Damir Martinović Mrle
  • Darko Rundek
  • Ivanka Mazurkijević
  • Frano Mašković
  • Ivica Buljan
  • Otvorenje sezone u ZKM-u
  • Otvorenje sezone u ZKM-u
  • Otvorenje sezone u ZKM-u
  • Otvorenje sezone u ZKM-u
  • Otvorenje sezone u ZKM-u
  • Otvorenje sezone u ZKM-u
  • Petra Svrtan

M.D.

15.09.2025 u 22:44

Ravnateljica Snježana Abramović Milković svečano je otvorila novu sezonu Zagrebačkog kazališta mladih te zajedno s redateljima predstavila bogat repertoar premijernih izvedbi za sezonu 2025./26. Nakon službenog dijela uslijedio je zabavni party na kojem su uz glumce ZKM-a nastupili i glazbenici iz kazališnih predstava – Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle te Darko Rundek. Publika je uživala u opuštenoj atmosferi, glazbi i druženju.

popularno iz rubrike

UŽIVA U MAJČINSTVU

UŽIVA U MAJČINSTVU

Kako samo uživaju: Zvijezda 'Kumova' otkrila rijetke obiteljske trenutke
PRIJEDLOZI RJEŠENJA

PRIJEDLOZI RJEŠENJA

Povlačenje ili kompromis: Nastup Izrael na Euroviziji 2026. je vrlo neizvjestan
OTVORILA DUŠU

OTVORILA DUŠU

Emma Heming o najtežoj životnoj odluci: Preseljenje Brucea Willisa bilo je nužno

najpopularnije

Još vijesti