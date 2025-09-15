Pogledajte kako je bilo na otvorenju nove sezone ZKM-a

M.D. 15.09.2025 u 22:44

Ravnateljica Snježana Abramović Milković svečano je otvorila novu sezonu Zagrebačkog kazališta mladih te zajedno s redateljima predstavila bogat repertoar premijernih izvedbi za sezonu 2025./26. Nakon službenog dijela uslijedio je zabavni party na kojem su uz glumce ZKM-a nastupili i glazbenici iz kazališnih predstava – Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle te Darko Rundek. Publika je uživala u opuštenoj atmosferi, glazbi i druženju.