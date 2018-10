Počinje najveseliji dječiji vikend

Očekuje vas zabava uz maskote, facepainting, poklone i filmove u kinima s pet zvjezdica

Kao uvertira za predstojeći vikend, nekoliko maskota crtanih filmskih junaka posjetilo je CineStar Novi Zagreb (Avenue Mall) te su izvršili inicijalnu inspekciju da vide je li sve spremno za 5. CineStar Dječji festival. U sklopu ovogodišnjeg Dječjeg festivala, filmska preporuka je najnovija animacija za sve uzraste 'Stopalići' te obiteljska fantazija za nešto starije školarce 'Kuća magičnog sata' koje možete pogledati po popularnoj cijeni već od 22kn.

Kao i svake godine, veliki interes djece izazove parada filmskih crtanih likova kada se i mali posjetitelji CineStara maskiraju u svoje najdraže filmske likove. Ovogodišnja vesela kostimirana parada seli se prvi put u Split, u CineStar 4DX Mall of Split, kada će proći cijelim Mall of Splitom. Vesela parada s omiljenim likovima iz crtanih filmova poziva i male Splićane da se pridruže maskirani jer mogu osvojiti kino ulaznice na poklon. Zagrepčane i Splićane u lobbyju kina Avenue Malla i Mall of Split očekuju različite radionice, napuhanci, igraonice i facepainting.

Vrhunac ovogodšnjeg Dječjeg festivala bit će gostovanje jednog od najpoznatijih YouTubera iz regije - Dex Rock, koji će sa svojim 'DexRock vs RockFam show' nastupiti u CineStaru Novi Zagreb (Avenue Mall) u subotu, 06. listopada, u 14 sati te u CineStar 4DX Mall of Split u nedjelju, 07. listopada, također u 14 sati. U oba grada druženje s Dexom kreće već od 13 sati u lobbyju kina, a ulaznice su rasprodane.

Dječji festival u CineStaru već petu godinu uspješno slavi dječji film te razvija ljubav djece prema filmu, a organizirane vesele radionice u lobyu kina razvijaju dječju kreativnost. Kupnja ulaznica za sve filmske projekcije moguće su na svim kino blagajnama, kao i online:https://www.blitz-cinestar.hr/djecji-festival-2018