Po uzoru na nezaboravnu scenu iz 'Prijatelja': Ovom je izjavom Jennifer Aniston nasmijala internet

Jennifer Aniston, who joined Instagram on Tuesday, responded to Kaitlyn Bristowe's comment on her first post ever asking if Ross and Rachel are still together

Otkako je omiljena serija svih generacija završila s emitiranjem, Ross Geller i Rachel Green nastavili su s prekidima i mirenjima koji su nas posljednjih godina živcirali i veselili. Barem je tako nedavno potvrdila Jennifer Aniston.

50-godišnja glumica, koja se prije nekoliko dana pridružila popularnoj društvenoj mreži Instagram, svojom je prvom objavom potpuno raspametila obožavatelje. U manje od 24 sata zvijezda 'Prijatelja' zaradila je vojsku od 6,7 milijuna pratitelja koja raste iz dana u dan, a prva fotografija koju je Aniston podijelila s obožavateljima prije pet dana prikupila je gotovo 14 milijuna lajkova. Bivša natjecateljica reality showa 'Bachelorette' Kaitlyn Bristowe samo je jedna od milijuna fanova lijepe Jennifer koja je glumicu u komentarima upitala za sadašnji ljubavni status Rossa i Rachel.

'Jeste li ti i Ross još uvijek zajedno!!???', glasilo je Kaitlyno pitanje koje je zaradilo preko 31 tisuću lajkova, a odgovor koji je dala Aniston oduševio je Instagram i proširio se internetom brzinom munje. 'Paa, imamo pauzu', odgovorila je Jennifer Aniston, aludirajući na čuvenu rečenicu koju je David Schwimmer kao Ross Geller izgovorio u jednoj od nezaboravnih epizoda 'Prijatelja', nakon što mu je Jennifer Aniston u ulozi Rachel Green zamjerila to što je spavao s drugom djevojkom u vrijeme kada su svoju vezu nakratko pauzirali.