Po prvi puta u povijesti glazbe, gluhi violinisti zasvirali su s pop bandom!

Sve je moguće, pa su tako violinistice iz projekta Violinmusic4all ovog vikenda nastupale uz grupu Detour. Možda to ne bi bila neka vijest, da violinistice nisu gluhe i da taj nastup nije svjetska premijera jer je po prvi puta ostvarena suradnja između gluhih violinista i pop benda i to upravo u Hrvatskoj

'Osjećam euforiju, adrenalin i ogromnu sreću. Nastupiti uz bend je novo iskustvo za mene! Pa ja do prije pola godine nisam znala što su note i nisam nikada držala violinu u ruci, a sada sviram i to s bendom koji volim! Predivno iskustvo zahvaljujući učiteljici Renati!' rekla je Đurđica Šakić, polaznica koja je u projektu svega 6 mjeseci.

'Jedva čekam nove nastupe s bendom!' – izjavljuje rokerica Lemary koja obožava Nirvanu pa je uz klasičke skladbe uvježbala i izvodi 'The man who sold the world'

'Glazba je univerzalna i pripada svima. Život u tišini nepravedno potiskuje razne emocije kod osoba koje glazbu ne mogu čuti. Moj životni poziv odnosi se na poduku učenja violine po vlastitoj i posebno osmišljenoj metodi posvećenoj gluhim osobama te osobama s raznim poteškoćama u razvoju kao i iz spektra autizma', izjavila je Renata Novoselec. 'Srce mi je ispunjeno kada vidim moje Đurđicu i Lemary kako uživaju na pozornici uz bend koji ih voli i cijeni kao glazbenice, a ne kao gluhe osobe. Tu pozitivnu energiju i uzajamno poštivanje je osjetila i publika koja nas je nagradila velikim pljeskom.'

