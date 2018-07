Po njemu će Will Smith pamtiti Svjetsko prvenstvo: Evo čime ga je oduševio Subašić

Američki glumac i pjevač Will Smith, njegov kolega pjevač Nicky Jam i Kosovarka Era Istrefi napravili su pravi show na moskovskom stadionu Lužnjiki prilikom predstavljanja službenog programa finala svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji

Smith, Jam i Era snimili su himnu prvenstva 'Live it Up' koju će u nedjelju izvesti prije finala između Hrvatske i Francuske.

Posebno je bio raspoložen Smith, koji je zabavljao sve oko sebe.

'Zato smo ovdje, ovo je svjetsko prvenstvo, sve je puno sjajne energije i emocija,' kazao je otkrivši koji mu je najposebniji trenutak svjetskog prvenstva.

'Oduševio me vratar hrvatske reprezentacije u susretu protiv Rusije. Gledao sam tu utakmicu i kada se on ozlijedio mislio sam kako Hrvatska nema šanse pobijediti. Ali on je čudesno branio, u tom trenutku sam pomislio kako to nije normalno. Bio je to za mene najmoćniji, najposebniji trenutak prvenstva,' kazao je Smith.