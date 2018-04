Petar Grašo Zadranima priredio večer za pamćenje

U sklopu svoje aktualne turenje, Petar Grašo je u subotu u Zadru, u dvorani Krešimira Ćosića, održao koncert kojeg će publika još dugo pamtiti. Uz posebnog gosta Tončija Huljića, Grašo je oduševio na tisuće i tisuće Zadranki i Zadrana, ali i fanova koji su doputovali iz cijele Dalmacije. Publika je Grašu dočekala s iskrenim oduševljenjem, a cijela je dvorana pjevala uglas sve najveće Grašine hitove više od dva puna sata

SVE JE TO DIO POSLA

Tijekom koncertne večeri, nizali su se hitovi 'Ne boli me', 'Ljubav jedne žene', 'Što je to od mene ostalo', '92' i mnoge druge, a uz aktualne hitove 'Ako te pitaju' i 'Moje zlato', Grašo je atmosferu na Višnjiku doveo do usijanja. Publika je s oduševljenjem dočekala i Tončija Huljića, a uz Huljićeve samostalne izvedbe, Grašo i Tonči Huljić zajedno su izveli 'Providenzu'.

Nakon trijumfa u Zadru, Petar Grašo nastavlja s turnejom po velikim dvoranama - sljedeći je termin 14. travnja u Areni Varaždin, pa potom slijedi koncert u Osijeku, 5. svibnja.