Pamtimo je kao misicu i kao voditeljicu: Evo što danas radi Tihana Zrnić

Privatni život zadnjih desetak godina krije od medija pa je se rijetko kada može zateći na društvenim događanjima. Sada je Tihana Zrnić progovorila o novoj karijeri i onome čime se danas bavi

Tihana Zrnić prije 20 godina je osvojila titulu Miss Zagreba, a potom postala druga pratilja na izboru za Miss Hrvatske. No manekensku i karijeru televizijske voditeljice je ostavila, a danas iznajmljuje stanove i igra tenis. Igranje u veteranskim ligama donijelo joj je i laskave titule igračice turnira. Njezina starija, 13-godišnja kćer Luna profesionalno se bavi tenisom.

Roditelji, mama Tihana i poznati nogometni trener Tomislav Ivković podržavaju svoju mezimicu u mogućoj budućoj karijeri.

'Tata je veća podrška u logističkom dijelu. On zna sve ono što ja ne znam, kad treba jesti, spavati, kad se treba regenerirati, kad treba masaža, tako da je tata tu isto uvijek potpora za Lunu i za Leni, kad god nešto treba on to brzo organizira jer poznaje sve te sportske krugove. Tata nije direktno u tenisu, ali pomaže na sve druge načine', ispričala je Tihana za RTL Exkluziv.