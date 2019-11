Ovome se nije nadala: Melania Trump izviždana u javnosti

Trebao je to biti samo običan govor kojim se podiže svjesnost o opiodnoj krizi koja trese Ameriku, no na kraju se umalo pretvorilo u skandal, nakon što je publika izviždala prvu damu Amerike, koja je na summitu mladih u Baltimoreu govorila u ime svoje inicijative 'Be Best'

Na summit mladih u Baltimoreu stigla je kako bi predstavila svoju inicijativu 'Be Best' i dodatno pomogla podići svjesnost o opiodnoj krizi koja trese Ameriku, no prisutni dolazak Melanije Trump i nisu dočekali širom otvorenih ruku. Dapače, kada je američka prva dama krenula sa svojim govorim, publika na B'More Youth Summitu je počela sa izviždavanjem.

I dok bi mnogi u toj situaciji prekinuli govor, povukli se s pozornice ili možda čak i briznuli u plač zbog takve reakcije javnosti, Melania Trump mirno je i staloženo, kao da ne čuje ništa, nastavila sa svojim govorom, a u trenucima se čak i nasmijala.

Svemu je prisustvovala i CNN-ova novinarka Kate Bennett, koja je potvrdila za svoju televiziju kako je zviždanje publike potrajalo čak punu minutu. 'Hvala svim studentima koji su ovdje danas, ponosna sam na vas i na vašu hrabrost da podijelite svoje priče, jer ste i sami bili pogođeni opiodnom epidemijom na neki način', rekla je Melania Trump na fakultetu u Marylandu.